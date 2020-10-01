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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık: “49 EBA destek noktamız var”

İHA

Vali Akbıyık: “49 EBA destek noktamız var”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, her okulun bir EBA destek noktası olduğu anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Hakkâri ilimizde toplam 49 EBA destek noktası bulunmaktadır” dedi.
Vali Akbıyık, bilgisayar ve internete erişimi kısıtlı olan öğrenciler için Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan EBA destek noktasını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, tüm okullarda bulunan etkileşimli tahtaların da öğrencilerin hizmetine sunulması yönündeki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti. 49 EBA destek noktasının bulunduğunu dile getiren Vali Akbıyık, “Merkez ilçemizde 21, Yüksekova ilçemizde 17, Derecik ilçemizde 3, Şemdinli ilçemizde 5 ve Çukurca ilçemizde 3 adet destek noktası bulunmaktadır. Bu merkezlerimiz hafta içi 09.0018.00, hafta sonları ise 10.0018.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz bu merkezlerde EBA canlı derslere katılabilmekte ve EBA üzerinden gönderilen ödev, ders notu ve etkinliklerine ulaşarak çalışma yapabilmektedir. Oluşturduğumuz merkezlerde toplam 650 adet bilgisayar bulunmakta ve korona virüs tedbirleri kapsamında anlık 650 öğrencimize hizmet verebilmekteyiz. EBA destek noktalarımız oluşturulurken ihtiyaç olan bölge değerlendirmesi ve okul altyapı imkanları değerlendirmesi dikkate alınmıştır. EBA destek noktası olarak belirlenen odadaki bilgisayarlar ve oturma düzeni kişiler arası en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde düzenlenerek, korona virüs tedbirlerine uyumlu hale getirilmiştir. EBA destek noktası olarak belirlenen noktalarımızın hepsinde yeterli hızda internet bağlantısı bulunmakta ve öğrencilerin derslerde sorun yaşamadan katılması için öğretmenlerimiz nöbet usulüne göre öğrencilerimize yardımcı olmaktadır. 5 ilçemizde gezici EBA destek noktası kapsamında mobil araçlarımız öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere hazırlanmaktadır. Tüm köylerimize giderek öğrencilerimize hizmet verecektir. EBA destek noktası sayımızı en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Bunlara ilave olarak tüm okullarımızda bulunan etkileşimli tahtaların da öğrencilerimizin hizmetine sunulması yönündeki çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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