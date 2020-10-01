Vali Akbıyık’tan yolcu ve sürücülere uyarı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Mustafa Çetin, Emniyet Müdürü Atanur Aydınr, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kurum amirleri, polis ve zabıta ekipleriyle denetimlere katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, “İçişleri Bakanımızın talimatıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’de de ‘Sağılık İçin Hepimiz İçin’ korona virüsle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Kentin değişik caddelerini tek tek dolaşan Vali Akbıyık ve beraberindekiler; maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda yolda geçen vatandaşlarla iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Yolcu ve sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarılarda da bulunan Vali Akbıyık, maskesiz yolcu taşınmamasını istedi.

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