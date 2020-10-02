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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İran'dan yola çıktı, 7 bin kilometre pedal çevirdi

DHA

İran'dan yola çıktı, 7 bin kilometre pedal çevirdi


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari), (DHA)İRAN'dan 9 ay önce bisikletiyle yola çıkıp, Azerbaycan ve Gürcistan´dan geçip Türkiye'ye gelen Morteza Heidari, yaklaşık 7 bin kilometre pedal çevirdi. Türkiye'de birçok kenti gezme imkanı bulan Heidari, yine bisikletiyle ülkesine döndü.
Doğa ve bisiklet tutkunu olan Morteza Heidari, yeni yerler görmek için ocak ayında ülkesi İran'nın Meşhed kentinden yola çıkarak önce Azerbaycan'a ardın da Gürcistan'ı geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Heidari, İstanbul'a ulaştığında ise dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci başlayınca uzunca bir süre burada kalmaya karar verdi. Heidari, kademli olarak başlatılan yeni normalleşme süreci ile birlikte yine bisikletine binerek ülkesine geri dönme kararı aldı. 
İSTANBUL'DAN HAKKARİ YÜKSEKOVA'YA 40 GÜN PEDAL ÇEVİRDİ 
İran'dan yola çıktığı günden beri yaklaşık 7 bin kilometre pedal çevirerek Hakkari'nin Yüksekova ilçesine ulaşın Morteza Heidari, buradan da Esendere Sınır Kapısı´na gelerek ülkesine giriş yaptı. Koronavirüs nedeniyle planladığı şekilde gezme imkanı bulamadığını belirten Heidari, "İstanbul'dan sonra 40 gün pedal çevirerek Yüksekova'ya ulaşabildim. Uzunca bir dönem İstanbul'da kaldım. Dönüş yolunda ise İzmir, Antalya, Denizli, Konya, Adana Şanlıurfa ve Van gibi birçok kenti gördüm. Pandemi nedeniyle yarım kalan gezimi ileriki zamanlarda tamamlamayı düşünüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-10-02 08:53:36

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