Hakkari’de Kur’an kursları açıldı

– Hakkari’deki Aksa Kız Kur’an Kursunda düzenlenen törenle Kur’an kurslarının 20202021 eğitim öğretim yılı başladı.

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programa İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Şube Müdürü Mikail Polat, Kur’an kursu öğreticileri, yetişkin ve 46 yaş grubu öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kurslar ile Kur’anı Kerim’i okuma ve okutmanın önemine değinerek, “Bu yıl Kur’an kurslarımızda salgının sebep olduğu şartlar altında eğitim öğretimin startını vermek zorunda kaldığımız için buruk bir sevinç yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle kendimiz ve çevremizdekilerin sağlığına her zamankinden daha fazla önem verme bilinciyle hareket etmeliyiz. Her gün çevremizde hastalanan ve salgın nedeniyle vefat edenlerin durumlarından ibret alarak, hastalığa karşı tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarıp tevekkül etmeli, hastalıkla ilgili bütün tedbirlerimizi aldıktan sonra neticeyi Allah’tan beklemeliyiz. Hastalığın insanlığın yakasından düşmesi için bol bol dua ve niyazda bulunmalıyız” dedi.

İbret, tedbir, tevekkül ve duanın hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade eden Gürbüz, “Kurslarda öğrendiğimiz dini bilgileri, ibadet, itikat ve ahlak kurallarını çevremizdekilerle paylaşmalıyız. ‘Sizin en hayırlınız Kur’anı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir’ hadisi şerifinden ilham alarak düzenli bir şekilde kurslara devam emeliyiz. Bu vesileyle 20202021 eğitim öğretim yılının gerek okullarda ve gerekse kurslarımızda hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’dan niyaz ederim” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından 46 yaş grubu öğrencilerle ilgilenen Gürbüz, öğreticilerle kursların sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi aldı.

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