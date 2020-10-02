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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pınar, Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı

İHA

Başkan Pınar, Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı

– Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan istişare toplantısına katıldı.
Başkan Pınar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, il ve ilçenin genel sorunlarını iletirken, yaşanan ekonomik durumun ve iş dünyasının beklentileri, bölgede bulunan firmalara ihtiyacı olan desteklerin verilmesi üzerine duruldu. Açıklamalarda bulunan Pınar, “Yüksekova’mız için büyük bir öneme sahip Esendere Sınır Kapısının kontrollü bir şekilde giriş çıkışlara açılması son derece önem arz etmektedir. Esendere Sınır Kapısı sadece Yüksekova değil, bölge için son derece önemli bir konuma sahiptir. Pandeminin son bulmasıyla Yüksekova ticaret merkezi haline gelecek ve uluslararası ticarete büyük katkı sunacaktır. Büyük destekleriniz ile Yüksekova’da kurulan iç gümrükleme müdürlüğü halen kiradadır. Yer tahsisi yapıldı ve il özel idareye bütçe aktarılmasına rağmen halen bina yapımına başlanılmamıştır. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Yine bölgemiz için büyük bir öneme sahip olan Selahaddin Eyyubi Havalimanının uçuş sayılarının arttırılması, YüksekovaAnkara arası uçuşların haftanın 7 günü olması ve yine diğer illere de uçuş planlarının yapılması içinde sizlerden destek bekliyoruz. Yüksekova, malumunuz hızla büyüyen bir yer, 120 bin nüfuslu ilçemizde sadece bir Noter bulunmakta, özellikle de şirket sahipleri Noter işlemleri için saatlerce sıra bekliyorlar. Adalet Bakanlığına ikinci noterin açılması içinde yazılar yazdık. Bununla ilgilide ikinci bir Noterin açılmasını ivedilikle talep ediyoruz. Hakkari bölge olarak kırsal kalkınmada ilk sırada gelmesi gereken yerlerden biridir. Tarım ve kırsal kalkınma ofislerinin Hakkari ili ve ilçeleri için açılması büyük önem teşkil etmektedir. Malumuz ülkemizde de görülen salgın birçok sektörü etkilediği gibi eğitim sektörünü de büyük oranda etkilemiştir. Bunlardan kırtasiyeci esnafı ve okul kantinleri bu süreçten çok etkilendiler. Esnafın salgın nedeniyle iş yeri kiralarını, vergi gibi borçlarını verebilmeleri için nakdi destek sağlanması önemlidir. Diğer bir sektör olan oyuneğlence sektöründe de aynı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sektörün sıkıntıları yine ödeyemedikleri iş yeri kiraları ve benzeri ödemelerdir. Bu esnafımıza da nakdi destek sağlanması önem arz etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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