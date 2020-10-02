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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de genel kurul etkinlikleri ertelendi

İHA

Hakkari'de genel kurul etkinlikleri ertelendi

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında genel kurul etkinlikleri ertelendi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2 Ekim 2020 günü Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında toplandığı belirtilerek, “Ülkemizde de korona virüs vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih, 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak 02 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar siyasi partiler hariç olmak üzere ilimizde şubesi bulunan tüm dernek ve vakıflar vb. sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Hakkari Barosu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası vb.) ve üst kuruluşları, sendikalar, İlimizde şubesi bulunan bütün birlikler ve kooperatifler (Hakkari Valiliği Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği vb.) tarafından düzenlenecek olan genel kurul ve her türlü etkinliklerin ertelenmesine, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla kamuoyuna basınyayın araçları yolu ile duyurulmasına, belediye tarafından yapılacak bu yayınlardan ücret alınmamasına ve valilik ilan panosunda 5 gün süre ile ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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