Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ-Van karayolunda, kontrolden çıkan TIR, şarampole sürüklendi. Zap Suyu'na 1 metre mesafede durabilen TIR'ın şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, HakkariVan karayolunun Erziki mevkinde meydana geldi. İran'dan Hakkari'ye gelen 33 B 2079 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole sürüklendi. TIR, Zap Suyu'na 1 metre mesafe kala durdu. Kazadan yara almadan kurtulan şoförün ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. TIR, vinçle yaklaşık 30 metrelik şarampolden çekilerek kurtarıldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-10-03 11:23:14
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