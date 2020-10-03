Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu

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HakkariVan karayolunda kontrolden çıkan tır Zap suyuna düşmeden dururken, olası bir facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, HakkariVan karayolunun Erziki mevkisinde meydana geldi. İran'dan Hakkari istikametine doğru giden 33 B 2079 plakalı tırın şoförü yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır Zap suyuna düşmeden dururken olası bir facianın önüne geçildi. Tır, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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