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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti heyeti Kato Dağı bölgesinde

İHA

AK Parti heyeti Kato Dağı bölgesinde

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti, Kato Dağı uzantısında bulunan köyleri ziyaret etti.
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, köy ve mezralardaki ziyaretlerini sürdürüyor. Kato Dağı uzantısındaki Geçitli ve Işık köylerinde ziyaretlerde bulunan Başkan Gür ve beraberindeki partililer, köylüler tarafından coşkuyla karşılandı. Sorun ve sıkıntılarını birebir AK Parti heyetine anlatma fırsatı bulan köylüler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Huzur ve güvenin sağlandığı köylerde halkın huzur içinde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Başkan Gür; il, ilçe, köy ve mezralara yönelik ziyaretlerinin sürdüğünü söyledi. Halkın sorun ve sıkıntılarını birebir dinlediklerini ifade eden Başkan Gür, bölgedeki ziyaretlerinin süreceğini belirtti. Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirlerine de uyulması uyarısında bulunan Başkan Gür, pandemi dönemi sürecini ise en kısa sürede milletçe atlatacaklarını ifade etti. Başkan Gür, çocuklarla da yakından ilgilenerek çikolata ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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