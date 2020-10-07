Güzellik salonundan Hakkari'deki 50 okula dezenfektan standı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzellik salonundan Hakkari'deki 50 okula dezenfektan standı

İHA

Güzellik salonundan Hakkari'deki 50 okula dezenfektan standı

Korona virüs pandemisinin yayılımının azaltılması için bir güzellik salonundan Milli Eğitim Müdürlüğüne 50 adet ayaklı el dezenfektan standını hediye etti.
Hakkari'de yeni tip korona virüs salgınını önlemek amacıyla bir güzellik salonu tarafından yaptırılan 50 adet dezenfektan ünitesi okullara dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Güzellik salonu yetkilileri, okullara destek olmak istediklerini belirterek, içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde okullarımıza destek olmak amacıyla, öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı için il genelinde bulunan 50 okulumuza dezenfektan stantları yaptırarak hediye ettik” dedi.
Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise anlamlı yardımından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık Teknofest200'de Hakkari'yi temsil eden Tatlı'yı makamında kabul etti
YEREL HABERLER Vali Akbıyık Teknofest200'de Hakkari'yi temsil eden ...
Spor camiasından Başkan Gür’e ziyaret
YEREL HABERLER Spor camiasından Başkan Gür’e ziyaret
Köylülerin öğrencileri için GSM talebi Muhtar Ali Engüdar: “Herhangi bir GSM operatörü köyümüze gelse arsa hibe ederim”
YEREL HABERLER Köylülerin öğrencileri için GSM talebi Muhtar Ali ...
Cumhuriyet caddesinde asfalt hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet caddesinde asfalt hazırlıkları başladı
Çukurca’da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı
YEREL HABERLER Çukurca’da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
YEREL HABERLER Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
Vali Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi
Kent park bilinçsizce kirletiliyor
YEREL HABERLER Kent park bilinçsizce kirletiliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X