Yüksekova Meslek Yüksekokulu törenle açıldı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ Üniversitesi'ne bağlı Yüksekova Meslek Yüksekokulu (MYO), Vali İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle açıldı.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçenin İpekyolu Caddesi'ndeki bir binada hizmet vermeye başlayan MYO'nun açılış töreninde konuşan Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve tüm bakanlıkların girişimleri ile Yüksekova'da güzel yatırımlar yapıldığını ifade ederek, "Bir tarafta TOKİ konutları bitirilip, teslimleri yapıldı. Diğer tarafta 18'e yakın okulumuz büyük oranda bitirildi. İlçe merkezinde atık su arıtma tesisinden, içme suyu arıtma tesisine kadar kanalizasyonundan şehrin dönüştürülmesine kadar, şehir bir şantiye görünümünde. Havalimanı, sınır kapısı buranın gelişmesinde lokomotif görevi görüyor. Yine Organize Sanayi Bölgesi de haziran ayında kuruluşunu yaptık. Tüzel kişilik kazandı. Sanayi Bakanlığımızın desteğiyle çalışmalara başladık. Şu anda jeolojik etüt, haritalama alt yapı gibi işlerini devam ettiriyoruz. İnşallah 2021 yılında burayı bakanlığımızın programına aldırıp, burada bütün yapılanmasını bitirdikten sonra onlarca belki yüzlerce fabrika Yüksekova'da kurulacak" dedi.

Yüksekova'da çok değerli iş adamlarının da olduğunu söyleyen Vali Akbıyık," Yüksekova bizim hayal edemediğimiz kadar hızlı büyüyecek ve kalkınacak. Yüksek Okulun açılması, Veterinerlik fakültesinin de açılması hem tarımın gelişmesinde, hem üniversitelerin de bulunduğu yerin ekonomisinin gelişmesinde ciddi katkı sağlıyor. Bu çerçevede Yüksekokul ciddi bir lokomotiv görevi görüyor. Tarım ve hayvancılık madencilik, dağ turizmi, kış turizmi, organize sanayi ile üniversite sanayi işbirliğiyle Yüksekova daha güzel bir geleceğe taşınacak. Merkezde kaymakam beyin belediye ile güzel çalışmaları var. Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızın desteğiyle her anlamda gelişmiş, kalkınmış dönüşmüş bir Yüksekova göreceğiz. Yüksekova Meslek Yüksekokulu'nun hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Pakiş ise Hakkari Üniversitesinin 40'a yakın Lisans ve Ön lisans programlarının açık olduğunu söyledi. Yüksekova Meslek Yüksekokulu'nun Yüksekova´ da geç açılmasının kendilerini üzdüğünü belirten Pakiş,"Yüksekokulun yer aldığı binanın son 4 katının iki katını eğitim öğretim, son iki katını da yurt binası olarak kullanılmak üzere gerekli müracaatlar yapıldı. İlk iki katın tahsis işlemleri yapıldı. Yüksekova'da bir an önce bir adımın atılması gerekiyordu. Bu adımı bugün itibariyle atıyoruz. Arkası inşallah gelecektir" dedi.Yüksekova'da açılan MYO'da Muhasebe, Ulaştırma, Yönetim ve Organizasyon, Büro Yönetimi ve Sekreterlik ile Organik Tarım bölümleri bulunuyor.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-10-07 16:40:08



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