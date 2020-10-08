Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Karla birlikte Sümbül Dağı'nın zirveleri kısmen beyaza büründü.

Kent merkezinde 2 gün boyunca etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Yağan ilk karla birlikte, Hakkari kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın zirveleri kısmen beyaza büründü. Ekim aylarında kar yağışına alışkın olduklarını belirten esnaf İdris Kaya, yılın sadece 4 ayında sıcak yaz ayları yaşadıklarını söyledi. Kaya, "Hakkarililer kış aylarında yağan 1,5 metrelik kara alışkındır. Dışardan gelen vatandaşlar kış aylarında yağan 1,52 metrelik kara şaşırıyorlar. Biz yılın 8 ayını soğuk hava ile geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi ekim ayının ilk kar da yağdı'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-10-08 14:37:04



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