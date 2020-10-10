Çukurca’da öldürülen 2 vatandaş otopsiye gönderildi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü kimliği belirsiz kişilerce öldürülen 2 vatandaşın cenazeleri otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çukurca’nın Kayalık köyü Meşelik mezrasında kimliği belirsiz kişilerce öldürülen A.S. (50) ve O.B. (24) isimli vatandaşların cenazeleri Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen A.S. ve O.B. burada yapılacak incelemelerden sonra Hakkari’de defin edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.