Çukurca’da öldürülen 2 vatandaş otopsiye gönderildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü kimliği belirsiz kişilerce öldürülen 2 vatandaşın cenazeleri otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.
Çukurca’nın Kayalık köyü Meşelik mezrasında kimliği belirsiz kişilerce öldürülen A.S. (50) ve O.B. (24) isimli vatandaşların cenazeleri Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen A.S. ve O.B. burada yapılacak incelemelerden sonra Hakkari’de defin edilmesi bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.