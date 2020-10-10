Çukurca Zap rafting takımı Türkiye 2’ncisi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası 1’nci ayak rafting yarışmasında Çukurca’nın karma (mix) takımı Türkiye 2’ncisi olurken, aynı derneğe bağlı açık yaş erkek takımı Türküye 3’sü oldu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası 1’nci ayak rafting yarışmasında Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneğine bağlı karma (mix) takımı Türkiye 2’ncisi olurken, aynı derneğe bağlı açık yaş erkek takımı Türküye 3’sü oldu. Beytüşşebap ilçesi Habur Çayı üzerinde yapılan ve 3 gün devam eden Türkiye Şampiyonası 1’nci ayak rafting yarışmasına 9 ilden 18 takımın katıldı. Kıyasıya yapılan mücadelede Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneğine bağlı karma (mix) takımı Türkiye 2’ncisi olurken aynı derneğe bağlı açık yaş erkek takımı Türküye 3’sü oldu.

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