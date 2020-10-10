Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 1 milyon 250 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköy yol kontrol noktasında bir araç durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri 1 Milyon 250 bin TL olan, 480 av tüfeği, 6 bin kurusıkı tabanca şarjörü, 150 kurusıkı tabanca namlu ve mekanizması ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-10-10 18:36:32



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