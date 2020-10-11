Hakkari'de ambulanslar dezenfekte edildi

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– Hakkari Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında ambulanslar yıkanarak dezenfekte edildi.

Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında kentin birçok yerinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 112 Acil Servis ambulansları önce tazyikli suyla yıkandı, ardından dezenfekte edildi.

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