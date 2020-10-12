Yüksekova'da çıkan yangında 4 bin 500 bağ ot yandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen yangında 4 bin 500 bağ o yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dibekli köyünde ikamet eden Hacı Kaya isimli vatandaşa ait ot yığınında meydana geldi. Olayı duyan vatandaşlar, hemen yardım için koştul. Yardımda yetersiz kalan vatandaşlar durumu Yüksekova Belediyesine bağlı İtfaye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köy sakinleriyle beraber yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 4 bin 500 bağ ot yanarak kül oldu.

Kaya ailesinin hayvanları için yaz boyunca hazırladıkları otların yanmasayla mağduriyetlerine yol açtı.

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