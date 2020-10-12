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(Özel) Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu Hayvanları aç kalmasın diye çelik halattan teleferik yaptı

İHA

(Özel) Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu Hayvanları aç kalmasın diye çelik halattan teleferik yaptı

Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Yunus Tertemiz, yazın dağlarda biçip biriktirdiği otları köye taşımak için kullandığı teleferiğin çelik halatının sabitlendiği noktadan ayrılması sonucu az daha canından oluyordu.
Kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Kırıkdağ köyünde ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Yunus Tertemiz isimli besici, yüksek rakımlı dağlarda yaz sıcağında biçtiği otları kışın kar üzerinde kızaklarla köyüne taşımak yerine çelik halatla ilkel bir teleferik geliştirdi. İki vadi arasına 300 metrelik çelik halat döşeyen besici, inişi zorlu tepeden çam ağacının köküne bağladığı teleferikle ot balyalarını indirirken çelik halatın bağlı olduğu kazık ağırlığa daha fazla dayanamayıp yerinden çıktı. Teleferikte kancaya bağlı ot balyaları halatla birlikte vadiye düştü. Korku ve paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Yazın dağlarda biçip istifledikleri otların kolay taşınabilmesi için çelik halattan teleferik yaptığını ifade eden besici Yunus Tertemiz, teleferiğin kalan son 20 balyanın ağırlığa dayanamayıp sabitlendiği yerden ayrıldığını söyledi. Köyde tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu anımsatan Tertemiz, “Köyde 70 küçükbaş hayvanım var. Hayvanlarımız kışın aç kalmasın diye bu engebeli dağlarda yaz aylarında bin bir zorlukla ot biçtik. Vadinin karşısında yaklaşık bin balya ot biçtik. Ot balyalarını kış aylarına bırakmak istemedik. Çünkü eskiden yol yoktu. Kızaklarla gelip alırdık. Tabi tehlikeliydi ve çığ tehlikesi vardı. Şimdi belli bir yere kadar yol gidiyor. Vadinin öteki ucunda bin balya ot biçmişim. Ben bu balyaları köye götürmek için işçi tutsaydım maliyeti beni kurtarmazdı. Kendim de taşısaydım bir ayda ancak taşırdım. Bir gece abilerime danıştım. Çelik halatım var. Teleferik yapacağım dedim. Bana inanmadılar. Bunun imkansız olduğunu söylediler. Bende halatımı getirdim. Amcaoğlumun yardımıyla halatımızı karşı vadideki bir çam ağacının köküne bağladık. Yola da bir kazık çaktım. Ot balyalarını yaptığım kancalarla çelik halattan kaydırarak indirmeyi başardım. Balyalarımı ikişer veya üçer indirdim. Bin balyanın hepsini 40 dakikada indirdim. Sırtımda bu mesafede taşımış olsaydım bir ayda bile bitiremezdim. Tabi balyalarımın son 20 tanesi kalmıştı ki halatın bağlı olduğu kazık yerinden çıktı. Çok şükür bir kazaya neden olmadı. Geri kalanları sırtımda taşıyacağım. Tabi seneye kazığı betonla güçlendirip halatı yerinde sabitleyeceğim. Çünkü seneye de lazım olacak. Komşu köyler bu icadımı görünce şaşırdılar. Şimdi hepsi köylerine gidip onlar içinde yapmamı istiyor. Yarın aracı getirip balyaları köye götüreceğim. Kışın hayvanlarım aç kalmayacak” diye konuştu.

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