Çukurca’da iş yeri açılışı

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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 5 kişinin istihdam edildiği bir iş yeri açıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Uğur Ekmek ve Unlu Mamulleri adında yeni bir iş yeri açıldı. İş yeri açılışına İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkan Vekili Nemi Alkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni açılan iş yerinde ilk etapta 5 kişi istihdam edilirken, Kaymakam Öztürk de iş yeri sahiplerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

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