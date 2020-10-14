Vali Akbıyık, genç çiftin nikahını kıydı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sümeyra Külte ve Emrullah Yoldaş çiftinin nikahını kıydı.

Vali Akbıyık, kanaat önderi Timur Yoldaş'ın oğlu Emrah Yoldaş’ın nikah törenine katıldı. Vali İdris Akbıyık, Sümeyra Külte ve Emrullah Yoldaş çiftinin nikahını kıyarken, nikah şahitliğini ise İl Emniyet Müdürü Anatur Aydın ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür yaptı.

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda düğün ve taziyelerin yasak olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, bu süreci en kısa zamanda atlatacaklarını söyledi. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Vali Akbıyık, bunlara uyulması halinde ülke olarak bu virüs belasının üstesinde kısa sürede gelineceğini belirtti.

Vali Akbıyık, nikahını kıydığı Sümeyra Külte ve Emrullah Yoldaş çiftine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk sözünü hatırlatarak, ömür boyu mutluluklar dileyerek altın taktı.

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