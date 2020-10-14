Kamyonla kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin Şemdinli yolu ile çevre yolu kavşağında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpışan 51 HZ 235 plakalı Ford marka kamyon ile 34 BM 6979 plakalı Mıtsubıshı kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.