Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Birimi, il merkezinde faaliyet gösteren lokanta, market, güzellik merkezleri ve berberleri fiyat, etiket ve korona virüs tedbirleri kapsamında denetledi.

Halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri; market, lokanta, güzellik merkezleri ve berberlerde kontroller yaparak iş yeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Zabıta ekipleri, denetimlerde başta korona virüs ve hijyen tedbirleri olmak üzere birçok başlıkta kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ile çalışanlara gerekli uyarılarda bulundu.

Ürünlerin saklanma koşulları, fiyat, etiket ve son kullanma tarihi gibi konuları da denetleyen zabıta ekipleri, kişiler arası mesafe ve diğer konularda uyarılarda bulunarak, tedbir amacıyla iş yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

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