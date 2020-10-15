Başkan Gür’den teröristlerin sivillere yönelik saldırısına kınama

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, PKK terör örgütünün silahsız sivil insanlara karşı gerçekleştirdiği saldırıyı lanetlediğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Gür, Hakkari’nin Çukurca ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Kayalık köyü Meşelik mezrasında Arif Sevinç (50) ve Onur Bozkurt (24) isimli vatandaşların PKK terör örgütü mensubu 3 terörist tarafından evlerinden alınarak şehit edildiğini söyledi. Gür, “Haksız yere bir cana kıyan, tüm insanlığa kıymıştır düsturu içerisinde diyoruz ki; PKK terör örgütü insanlık ve vicdan düşmanıdır. İnsanları evlerinden alıp, ailelerinin gözleri önünde katletmek en hafif deyimi ile izzetsizliktir. Silahsız ve sivil olan insanlara karşı yapılan bu alçak terör eylemini lanetliyoruz. Bizler; Kürdüyle, Türküyle Alevisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Acemiyle 83 milyonuyla tek yürek, tek millet olarak büyük Türkiye’yiz. Hiçbir terör örgütü, terör gücü ve devleti bizlerin birlik ve beraberliğini bozamaz inşallah. Gönül coğrafyamızın lisan ifadesiyle haykırıyoruz, bizler Anadolu’nun mazlumlara umut olan sesi ve ışığıyız. Mezopotamya’nın merhamet ve kardeşlik muhabbetiyiz. İhaneti ve bölücülüğü şiar edinenler, birliğimiz ve yürekten kenetlenen kardeşliğimiz karşısında yok olmaya mahkumdurlar. Çanakkale'den Yemen’i korumak, Yemen'de Çanakkale’yi beklemek ne demektir, alçak dünyanın alçak kafaları anlamaz bir biz anlarız. Halep'in Urfa demek olduğunu, Şam'ın Malatya ile kader ortaklığının bulunduğunu, KerkükMusul’un Konyaİstanbul ile anlam bulduğunu bir biz anlarız. Mazlumun duası ile Allah arasında perde yoktur. Masum canlarımıza kıyan terör örgütü mensupları yine cezalarını bulmuşlardır. Devletimizin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen takip ve operasyon ile hak ettikleri karşılığı bulmuşlardır. Rabbim terör örgütlerine, destekçilerine ve terör sevicilere Kahhar ismi ile tecelli etsin. Huzurumuza, birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize kastedenlere tekrar haykırıyoruz; başaramayacaksınız, hüsrana uğrayıp yok olacaksınız. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve iki hemşehrimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerimize ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı temenni ediyorum" dedi.

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