Hakkari'de 49 kilo eroin ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de jandarma ekiplerinin hava destekli olarak düzenlediği operasyonda, 2 araçta 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi. Operasyonla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Ölçek, Yukarı Ölçek ve Değerli köyleri kırsal alanlarına, hava destekli operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 2 araçta yapılan aramada, paketlenmiş halde 100 adet 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi. Operasyonla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-10-15 15:18:17



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