Arı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu

İHA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kovanlarını kontrol etmeye giden bir vatandaş, arıların saldırısına uğraması sonucu hastanelik oldu.

Arı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kovanlarını kontrol etmeye giden bir vatandaş, arıların saldırısına uğraması sonucu hastanelik oldu.

Olay, Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde meydana geldi. İbrahim Ediş (60) isimli vatandaş, akşam saatlerinde kovanlarına bakmaya giderken arıların saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ediş, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari'ye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'deki camiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hakkari'deki camiler dezenfekte edildi
Hakkari üniversitesi görüntüleme projesi kabul edildi
YEREL HABERLER Hakkari üniversitesi görüntüleme projesi kabul edildi
Mardinli hayırseverden Hakkarili çocuklara giyim yardımı
YEREL HABERLER Mardinli hayırseverden Hakkarili çocuklara giyim ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de güvenlik ...
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti Bakan Soylu, ziyarette gözyaşlarına hakim olamayan Bozkurt'un kızını teselli ederek gözyaşlarını sildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de güvenlik ...
Bakan Soylu Hakkari’de güvenlik toplantısına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Milletimizin huzurlu olması için biz bu bedeli ödemeye talibiz” “Burası terör örgütünün Kuzey Irak’a geçiş kapısı olarak gördüğü, Kuzey Irak’a giriş çıkış kapısı olarak gördüğü bir yer” “İlk kez bir üs bölgesinde yer altında tüneller var, yer altındaki tünellerle kuleler birbirine bağlanıyor”
YEREL HABERLER Bakan Soylu Hakkari’de güvenlik toplantısına ...
Bakan Soylu, 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde kahve ve semaver çayı içti
YEREL HABERLER Bakan Soylu, 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Sat Buzul ...
İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
YEREL HABERLER İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs ...
Bakan Soylu, gece yarısı Hakkari caddelerinde
YEREL HABERLER Bakan Soylu, gece yarısı Hakkari caddelerinde
Bakan Soylu Hakkari'de İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 81 ilin valisiyle korona virüs salgını süreci konulu toplantı yaptı
YEREL HABERLER Bakan Soylu Hakkari'de İçişleri Bakanı Soylu, ...
Yüksekova’da yeni cami açıldı
YEREL HABERLER Yüksekova’da yeni cami açıldı
Yüksekova’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Yüksekova’da korona virüs denetimi
AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, ...
Hakkari'de yasak kararı
YEREL HABERLER Hakkari'de yasak kararı
Vali Akbıyık: “Hepimiz sağlık için alanlardayız”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Hepimiz sağlık için alanlardayız”
Ailesinden habersiz okula başladı, üniversiteyi bitirip kadınlara umut olmak için dernek kurdu
YEREL HABERLER Ailesinden habersiz okula başladı, üniversiteyi ...
Jirki aşiretinden AK Parti’ye katılım Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman: "Biz hiçbir zaman terör örgütüne boyun eğmedik, eğmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Jirki aşiretinden AK Parti’ye katılım Jirki aşireti ...
Dağlıca bölgesinde yol yapım ve onarım çalışması
YEREL HABERLER Dağlıca bölgesinde yol yapım ve onarım çalışması
Yüksekova’da yeni yollar açılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Yüksekova’da yeni yollar açılmaya devam ediyor
Kaymakam Doğramacı, Kore Gazisinin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı, Kore Gazisinin cenazesine katıldı
Kaymakam Doğramacı’dan üs bölgelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı’dan üs bölgelerine ziyaret
Vali Akbıyık, kente yapılan çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, kente yapılan çalışmaları denetledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X