Arı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kovanlarını kontrol etmeye giden bir vatandaş, arıların saldırısına uğraması sonucu hastanelik oldu.



Olay, Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde meydana geldi. İbrahim Ediş (60) isimli vatandaş, akşam saatlerinde kovanlarına bakmaya giderken arıların saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ediş, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari'ye sevk edildi.

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