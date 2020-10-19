Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarları ağırladı.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, Hakkari Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cevdet Miroğlu, İl Denetim Müdürü İlhan Taşçı ve beraberindeki mahalle ve köy muhtarları, günün anısına Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından dernek başkanları ve beraberindeki muhtarlar, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret ettiler. Valilik toplantı salonunda Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, muhtarlarla bir süre sohbet etti.

Muhtarlar Günü’nü kutlayan Vali Akbıyık, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek korona virüs tedbirleri ve denetimleri hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.