Yüksekova’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığını engellemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız davam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda 1314 Ekim 2020 tarihlerinde Yüksekova ilçesinde 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.