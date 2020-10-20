Yaralı flamingo tedavi altına alındı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı.

Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Şemdinli ilçesinden alınarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilen flamingo tedavi altına alındı. Flamingonun sağlığına kavuşuncaya kadar Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde müşahede altına tutulacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.