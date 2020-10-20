Yaralı flamingo tedavi altına alındı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı.
Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Şemdinli ilçesinden alınarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilen flamingo tedavi altına alındı. Flamingonun sağlığına kavuşuncaya kadar Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde müşahede altına tutulacağı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.