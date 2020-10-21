Kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50’si kayıp

Hakkari’nin Geçitli köyünde gece yarısı koyun sürüsüne saldıran kurtlar 30 koyunu telef ederken, koyunların 50’si ise kayboldu.

Olay kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Geçitli köyünde meydana geldi. Köylerinde hayvancılıkla uğraşan Cemil Alper, Tahir Kaçar, Kerem Korkmaz ve Sıdık Korkmaz’a ait koyun sürüsüne gece merada kurtlar saldırdı. Kurtların saldırması sonucu 30 koyun telef olurken, korkuya kapılan 50 koyun ise kayboldu. Uykuya daldığı için günün ağarmasıyla olayı fak eden çoban köylülere haber verdi.

Olay yerine giden koyun sahipleri bir yandan telef olan hayvanlarını araca yüklerken, diğer yandan da korkup etrafa yayılan 50 koyunu aramaya başladı.

Gün boyu devam eden aramalarda sonuç alamayan hayvan sahipleri eli boş köye döndü.

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