Hakkari’de asfalt yama çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının ardından birçok mahalle yolu ile çarşı merkezindeki cadde ve sokakların asfaltlandığı Hakkari’de, bazı mahallelerde ise asfalt çalışmaları sürüyor. Kentin birçok noktasını programa alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, istinat duvarları ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

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