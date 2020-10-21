Kaymakam Güven'den köy ziyaretleri

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Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.

Kaymakam Güven, beraberindeki Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ile köyleri ziyaret etti. Kayalar köyü ve mezralarına giden Kaymakam Güven, vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi. Daha sonra Kaymakam Güven, Günyazı köyünde yapılacak mesire alanında incelemelerde bulundu.

Güven, köy ziyaretlerinin devam edeceğini aktardı.

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