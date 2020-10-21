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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de korona virüs denetimi

İHA

Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar başkanlığında küçük sanayi sitesinde korona virüs denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yurt genelinde organize sanayi bölgeleri ile fabrikalara yönelik başlatılan korona virüs denetimi Hakkari’de de devam ediyor. Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Zabıta Müdürü Adil Demir, polis ve zabıta ekipleri, Bağlar Mahallesi’nde bulunan küçük sanayi sitesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetiminde bulundu.
Sanayi esnafı ile bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, kendi ve başkalarının sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.
Sanayi esnafı ise Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar’a teşekkür ederek, valiliğin almış olduğu tedbirlere uyduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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