AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür hastaneye kaldırıldı

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AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Baş ağrısı şikayetiyle acil servise alınan Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, akşam saatlerinde Hakkari Evinde aniden fenalaşarak rahatsızlandı. Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Gür, Acil serviste tedavi altına alındı. Doktorların yaptığı il tetkikler sonucu Gür'ün fazla mesaisinden dolayı yorgun düştüğü anlaşıldı. Olayı öğrenen AK Parti Hakkari eski Milletvekilli Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, partililer ve yakınları hastane önüne akın etti. Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve sabaha kadar serviste müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

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