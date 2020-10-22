Vali Akbıyık: “Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık: “Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor”

İHA

Vali Akbıyık: “Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapılan yatırımlarla kentin güzelleştiğini ve büyüdüğünü belirterek, “Turizme dönük her gün bir mesafe yol kat ediyor ve Hakkari’de eğitimin kalitesi artıyor” dedi.
Bulak Mahallesi Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde yapımına başlanan 24 derslik ilk ve ortaokulun temeli törenle atıldı. Törene Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Demirtaş, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, MHP Merkez İlçe Başkanı Sedat Özbek, Milli Eğitim Şube müdürleri Kazım Gür ve Ali Korkmaz katıldı.
Burada konuşan
Vali İdris Akbıyık, temeli atılacak okulun Hakkari’ye ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, “Hakkari’ye ilk geldiğimiz günde bir sözümüz vardı, birinci meselemiz eğitim, kitap ve okul dedik. Bu çerçevede de bir taraftan yeni okullar yaparken, bir taraftan da yapmış olduğumuz projelerle eğitim kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Tüm yöneticilerimiz ve milli eğitimde öğretmenlerimize birinci meselelerinin eğitim, kitap olduğunu her zaman söylüyoruz. İki yıl içinde Hakkari’de büyük bir ivme kazandı. Okullarımızın neredeyse derslik ihtiyacı artık bitme noktasına geldi. İkili eğitimi inşallah bırakıyoruz. Çok az okulumuzda ikili eğitim yapıyoruz. Derecik’ten Durankaya’ya kadar Çukurca’dan Büyükçiftlik’e kadar Esendere’ye kadar tüm ilçe ve beldelerimizde büyük bir seferberlik ve her taraf inşaat haline dönüşmüş durumda. Birçok yerde spor, sağlık, okullar, öğretmenevleri ve pansiyonlar yapıyoruz. Sadece Yüksekova ilçesinde geçen yıl 15’in üzerinde okul yapıldı. Hakkari ve Şemdinli ilçesinde yeni öğretmenevi yapıldı. Hakkari şu anda tarihin en çok, en yüksek yatırımlarını şu anda alıyor. Bir taraftan belediyenin alt ve üst yapıları, güzel hizmetler yapıyoruz. Dağ ve doğa turizmi için İkiyaka Dağlarını, Sat Göllerini milli park yaptık. Birçok festival ve müsabakalar düzenliyoruz. Önümüzdeki hafta rafting şampiyonası Hakkari’de yapılacak ve Hakkari’de bir ilk olacak. İnşallah Hakkari festivallerin, spor müsabakalarının, sempozyumların şehri olacak. Dağ ve kış turizmi Hakkari için çok önemli, bu yıl Mergabüte Kayak Merkezinde pist uzunluğunu 4 bin metreye çıkarttık. Teleferik var ve otelimizin yapımı da devam ediyor. Hakkari yapılan yatırımlarla güzelleşiyor ve büyüyor. Turizme dönük her gün bir mesafe yol kat ediyor ve Hakkari’de eğitimin kalitesi artıyor” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, temeli atılacak 24 derslik ilk ve ortaokulun bitimiyle il merkezinde bulunan 3 okulun öğrenci yoğunluğunun azalacağını belirterek, “İlimiz genelinde öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerde, beldelerde ve okul ihtiyacının olduğu köylerimizin tamamında okul planlarımızı tamamladık. 220 derslik bir planlamayı gerçekleştirdiğimizde kısa bir sürede ilimiz genelinde normal eğitime geçmiş ve ilimizin tüm okul ihtiyacını gerçekleştirilmiş olacağız” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derecik’te silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Derecik’te silah ve mühimmat ele geçirildi
Başkan Gür tehlikeyi atlattı
YEREL HABERLER Başkan Gür tehlikeyi atlattı
Tarihi Emir Şaban Camisi restore ediliyor
YEREL HABERLER Tarihi Emir Şaban Camisi restore ediliyor
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür hastaneye ...
Hakkari’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs denetimi
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari’de
YEREL HABERLER "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari’de
Hakkari'de 5 bin 529 kaçak hayvana el konuldu
YEREL HABERLER Hakkari'de 5 bin 529 kaçak hayvana el konuldu
Hakkari’de hayvan kaçakçılığı: 87 gözaltı
YEREL HABERLER Hakkari’de hayvan kaçakçılığı: 87 gözaltı
Kaymakam Güven'den köy ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Güven'den köy ziyaretleri
Şemdinli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı Belediye Başkanı Tahir Saklı: “Anlaşılıyor ki terör azalınca, huzur geldikçe ilçenin hak ettiği hizmetler de geliyor”
YEREL HABERLER Şemdinli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli ...
Hakkari’de asfalt yama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari’de asfalt yama çalışmaları sürüyor
Eski Başkan kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Eski Başkan kalp krizi geçirdi
Van Ülkü Ocakları heyetinden Çukurca’ya taziye ziyareti
YEREL HABERLER Van Ülkü Ocakları heyetinden Çukurca’ya taziye ...
Kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50’si kayıp
YEREL HABERLER Kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50’si kayıp
İntihara kalkışan genç kadın, müzakereci polislerce 2 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER İntihara kalkışan genç kadın, müzakereci polislerce 2 ...
Vali Yardımcısı Gölbaşı’ndan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Gölbaşı’ndan korona virüs denetimi
Terörden temizlenen Zap Suyu’nda Türkiye Şampiyonası hazırlığı
YEREL HABERLER Terörden temizlenen Zap Suyu’nda Türkiye Şampiyonası ...
Terörden temizlenen Zap Vadisi'nde 'Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Terörden temizlenen Zap Vadisi'nde 'Rafting ...
Çukurca’da yakalanan alabalık görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Çukurca’da yakalanan alabalık görenleri şaşırttı
Yaralı flamingo tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı flamingo tedavi altına alındı
Derecik’te yarı olimpik yüzme havuzu yapımı
YEREL HABERLER Derecik’te yarı olimpik yüzme havuzu yapımı
Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar
YEREL HABERLER Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X