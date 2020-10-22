Yüksekova'da 121 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında, durdurulan araçtaki aramada 121 kilo 200 eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüksekova ilçesindeki Polis Uygulama Noktası'nda yol kontrolleri sırasında polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş 121 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen uyuşturucularla 'Can Azerbaycan' yazarak Azerbaycan'a destek mesajı verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-10-22 18:08:20
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