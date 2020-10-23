PTT'nin 180. kuruluş yılı Hakkari’de kutlandı

Hakkari’de, Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 180. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, 180 gişe numarasını alan Zafer Yok ise ödüllendirildi.

PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte açıklama yapan PTT Başmüdürü Şeyhmus Kurt, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT'nin 23 Ekim 1840 yılında kurulduğunu belirterek, gün dolayısı ile 180'ci müşteriyi ödüllendirdiklerini söyledi. PTT A.Ş.'nin bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Kurt, "İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) olarak yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alarak; posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz" dedi.

Başmüdür Kurt, PTT Merkez Şubesine işlem yapmak için gelen ve 180. numarayı alan 29 yaşındaki Zafer Yok'a çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe Hakkari PTT Başmüdürü Şeyhmus Kurt ile İşletme Müdürü Gülizar Karataş ve kurum personelleri katıldı.

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