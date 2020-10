Çukurcalı çocuklar “Kürtçe Çocuk Filmi” ile sanal oyunların tehlikesine dikkat çektiler

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan Can Alan ve Tuncay Kılıç isimli iki arkadaş, sanal oyunlara bağımlı olan yaşıtlarına sosyal mesaj vermek için komedi türü kısa metraj “Kürtçe Çocuk Filmi” çekti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde yaşayan 11 yaşlarındaki Can Alan ve Tuncay Kılıç isimli iki arkadaş zamanlarının büyük bölümünü internet oyunlarına ayıran yaşıtlarına farkındalık amacıyla komedi tarzı kısa metraj “Kürtçe Çocuk Filmi” çektiler.

Gençlerin ve çocukların yoğunlukta oynadığı “Pubg” oyununu konu alan komedi tarzı kısa metraj film de baba rolünü oynayan Can Alan, kış hazırlığı için odun istiflerken, oğlu Tuncay’dan su istiyor. Oğlu Tuncay’dan ses çıkmayınca eve giden Alan, silah sesleri duyuyor. Sürünerek odaya giren baba Alan, silah seslerinin oğlunun oynadığı oyundan geldiğin anlar ve oğlunun elindeki telefonu alıp suya yollar.

Filmin senaryosu başta olmak üzere kurgu ve montajında kendilerine ait olduğunu anımsatan Can Alan ve Tuncay Kılık isimli çocuklar, Bilgisayar oyunu ve teknoloji bağımlılığının zararlarına karşılık sosyal mesaj vermek için ‘Kürtçe Komedi” tarzı film çektiklerini ifade ederek, ailelerin henüz farkında olmayan sanal oyunların beraberinde getirdiği zararları anlatmaya çalıştıklarını söylediler.

Yaşıtlarının sosyal oyunlardan dolayı derslerinden geri kaldığını belirten Alan ve Kılıç,” Pandemi döneminde okulların tatil edilmesi nedeniyle çocuklar internet ve dijital oyunlara yöneldi. Aileler çocukları gürültü çıkarmasın diye ellerine telefonları verip oyuna alıştırıyor. Aslında aileler farkında olmadan çocuklarına kötü bir alışkanlık kazandırıyor. Çocuklar derslerden ve hayattan uzaklaşıyor. Bizlerde sanal oyunların zararlarını dolaylı yoldan ailelere ve yaşıtlarımıza anlatmaya karar verdik. Bunu da Kürtçe yapmaya karar verdik" dedi.

Senaryo, video çekimi, kurgu ve montajı da kendilerinin yaptığını ifade eden Alan ve Kılıç, "Aslında bizlerde o telefonları kullanıyoruz. Ama görüldüğü gibi yararlarından faydalanıyoruz. Bizler telefonu bir oyun aracı olarak değil film çekmek için kullanıyoruz. Demek ki istenildiğinde bedenimizi ve beynimizi uyuşturan o cihazlarla film gibi çekimlerde yapılabiliyor. Umarım mesajımız ailelere ve yaşıtlarımıza ulaşmıştır. Herkesi “Doğa ve köy yaşamı” adlı Youtube adresimizi takip etmeye davet ediyoruz” diye konuştular.

