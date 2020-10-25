Hakkari Valisi'nden rafting şampiyonasının yapılacağı Zap Vadisi'nde inceleme

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 25-30 Ekim tarihleri arasında Türkiye Rafting 2. Ayak Şampiyonası´nın yapılacağı Zap Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, Zap Suyu'nda şampiyonaya hazırlanan sporcuları ziyaret ederek, malzeme desteğinde bulundu.
Vali Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile birlikte Türkiye Rafting 2. Ayak Şampiyonası'nın yapılacağı Zap Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, 25-30 Ekim tarihleri arasında Türkiye Rafting 2. Ayak Şampiyonasına Zap Suyu'nda hazırlanan Hakkari'de sporculara malzemesi desteğinde bulunarak, başarılar diledi.
Akbıyık, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ile sohbet edip, yarışma hakkında bilgi aldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-10-25 09:40:28
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