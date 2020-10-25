Hakkari’de yol asfaltlama hazırlığı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

– Hakkari’deki Kayacan Caddesi, yapılan doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından asfalt için hazır hale getirildi.

Asfalt, istinat duvarları, yama asfalt, içme suyu, kanalizasyon ve birçok çalışmanın devem ettiği Hakkari kent merkezi adete şantiyeye dönüştü. Kış ayları başlamadan önce temposunu hızlandıran belediye ekipleri, program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alt ve üst yapısı tamamlanan Kayacan Caddesi, asfalta kavuşmak için gün sayıyor. Caddenin iki gün içinde asfaltlanması planlandığı öğrenildi. Kentin birçok noktasında plan ve program doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, kış gelmeden önce bitirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.