Zap Suyu çevresi çöplerden arındırıldı

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Zap Suyu kenarında temizlik yapıldı.
2530 Ekim tarihlerinde Türkiye Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Zap Suyu bölgesi, belediye ekipleri tarafından çöplerden arındırıldı. Çevre ve Temizlik İşleri Amiri Selami Molamehmetoğlu’nun başında bulunduğu ekip, rafting şampiyonasının yapılacağı bölgede temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların etrafa rastgele attığı çöpleri toplayan belediye ekipleri, Zap Suyu kenarını tamamen çöpten arındırdı.
HakkariÇukura karayolu kenarına atılan kömür atıklarını da iş makinelerinin yardımı ile toplayan belediye ekipleri, Zap Suyu çevresindeki çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.