Zap Suyu çevresi çöplerden arındırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zap Suyu çevresi çöplerden arındırıldı

İHA

Zap Suyu çevresi çöplerden arındırıldı

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Zap Suyu kenarında temizlik yapıldı.
2530 Ekim tarihlerinde Türkiye Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Zap Suyu bölgesi, belediye ekipleri tarafından çöplerden arındırıldı. Çevre ve Temizlik İşleri Amiri Selami Molamehmetoğlu’nun başında bulunduğu ekip, rafting şampiyonasının yapılacağı bölgede temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların etrafa rastgele attığı çöpleri toplayan belediye ekipleri, Zap Suyu kenarını tamamen çöpten arındırdı.
HakkariÇukura karayolu kenarına atılan kömür atıklarını da iş makinelerinin yardımı ile toplayan belediye ekipleri, Zap Suyu çevresindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de yol asfaltlama hazırlığı
YEREL HABERLER Hakkari’de yol asfaltlama hazırlığı
Hakkari caddeleri pırıl pırıl
YEREL HABERLER Hakkari caddeleri pırıl pırıl
Hakkari Valisi'nden rafting şampiyonasının yapılacağı Zap Vadisi'nde inceleme
YEREL HABERLER Hakkari Valisi'nden rafting şampiyonasının yapılacağı ...
Muhtarlar ve gazeteciler kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Muhtarlar ve gazeteciler kahvaltıda buluştu
Vali Akbıyık’tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan, rafting ekiplerine spor malzemesi ...
Çukurcalı çocuklar “Kürtçe Çocuk Filmi” ile sanal oyunların tehlikesine dikkat çektiler
YEREL HABERLER Çukurcalı çocuklar “Kürtçe Çocuk Filmi” ile sanal ...
Mahallelinin internet talebi
YEREL HABERLER Mahallelinin internet talebi
Çukurca rafting takımı Türkiye şampiyonasına hazır
YEREL HABERLER Çukurca rafting takımı Türkiye şampiyonasına hazır
Yüksekovalı Mizgin'den, sokak hayvanları için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Yüksekovalı Mizgin'den, sokak hayvanları için yardım ...
Minibüsten 145 kilo kaçak nargile tütünü çıktı
YEREL HABERLER Minibüsten 145 kilo kaçak nargile tütünü çıktı
Hakkari’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs denetimi
Vali Akbıyık’tan Şemdinli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan Şemdinli’ye ziyaret
PTT'nin 180. kuruluş yılı Hakkari’de kutlandı
YEREL HABERLER PTT'nin 180. kuruluş yılı Hakkari’de kutlandı
Minibüs yoldan çıktı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs yoldan çıktı: 5 yaralı
Dağlıca'da ev yangını
YEREL HABERLER Dağlıca'da ev yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X