Esendere Belediyesi 25 yıllık yol sorununu bitirdi

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belediyesi, Güvenli köyünün 25 yıldır yapılmayan yolunu asfaltlayarak büyük bir başarıya imza attı.

İlçeye 41 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı Güvenli köyünün 25 yıldır yapılamayan yolu, AK Parti’nin Esendere Belde Belediyesi tarafından asfaltlanarak hizmete sunuldu. AK Parti Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, belde sakinlerine seçimde sunduğu vaatlerini bir bir gerçekleştirerek tam not aldı.

Belediyenin kurulduğu günden bu yana yollarla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığını ifade eden Başkan Dırbaz Büyüksu, “Tozdan, çamurdan geçilmeyen yollar, taşımalı eğitimde yaşanan sıkıntılarla ilgili aldığımız şikayetler üzerine harekete geçtik. Beldenin bozuk olan mahalle yollarının çoğunu asfaltladık. Özellikle öğrencilerin sıkıntı yaşadığı 7 kilometrelik yolun yenilenmesi için çalışmalara başladık. Seçim çalışmaları sırasında mahalle sakinlerine yolların asfaltlanmasıyla ilgili söz vermiştik ve sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir haftadır yolun asfaltlanmasıyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Temel malzemesini çektik. Alt yapı çalışmaları bitti. Bugün asfalt çalışmalarına başladık. Bir hafta içinde yolumuz bitecek. Güvenli Mahallesi’nin yolu tozdan, çamurdan arındırılmış şekilde halkımızın hizmetine sunulacak. Öğrencilerimizin, mahalle sakinlerimizin 30 dakikada kat ettiği bu yol mesafesi 5 dakikaya düşecek. Her zaman halkımızın hizmetindeyiz, kalan yollarımızı da tamamlayacağız. Yolun yapımında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Valimiz İdris Akbıyık’a, Kaymakamımız Osman Doğramacı’ya, Yüksekovalı iş adamı Teoman Zeydan’a ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. 25 yıllık yol sorununu çözdük. İnşallah daha da güzel hizmetler yapacağız” dedi.

Köy sakini Savcı Altören de, 25 yıllık yol sorununun Başkan Dırbaz Büyüksu’nun girişimleri ile asfaltlanmaya başlandığını belirterek, “Şükürler olsun beldede kime ne lazım oluyorsa, başkanımızın talimatlarıyla yerine getiriliyor. Yıllardır bu taşlı, çamurlu yolun içinde gidiyorduk, şimdi bu yol yapılıyor. Buna sevinmekten başka bir şey yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Köy sakini Muhyettin Baran ise yolun 25 yıldır yapılmadığını belirterek, “Yolumuz yapılıyor, hepsinden Allah razı olsun. Sağ olsun Başkanımız Dırbaz Büyüksu’nun çabalarıyla yapıldı. 25 yıldır bu yolda arabalar zarar gördü, hepsi bozuldu. Çünkü yol taşlı, çukurlu, çamurluydu. Allah’a binlerce şükürler olsun yolumuz yapıldı. Biz buna hakikaten çok sevindik. Bu yola emek veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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