Bakan Kasapoğlu: “Yarınların yıldızlarını yetiştirecek bir Hakkari ile dünyaya terörden, kandan beslenenlere de aynı şekilde bir mesajın da buradan verileceğine inanıyoruz” Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zap Suyu'nda yapılacak olan Türkiye Rafting 2. Ayak Şampiyonası için Hakkari'ye geldi

Hakkari'deki Zap Suyu'nda yapılacak olan Türkiye Rafting 2. Ayak Şampiyonası için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali İdris Akbıyık’ı ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hakkari'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bugün Hakkari'de çok önemli bir organizasyon gerçekleşiyor. Rafting şampiyonası ilk kez Zap Suyu'nda gerçekleşecek. Artık Hakkari'nin terörden, her türlü sorundan en güzel şekilde temizlendiğini, kardeşlik ve sevgi ortamının ortaya çıktığını görüyoruz. Burada her çeşit sporun en güzel şekilde gerçekleşeceğine dair de çalışmalarımız var. Ben bu vesileyle sporun dönüştüren ruhunu, burada en güzel şekliyle ortaya çıkmasından dolayı duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum. Gerek valiliğimiz, gerek belediyelerimizin çok güzel işbirliğiyle hamd olsun ki Hakkari ve ilçelerinde güzel hizmetler gerçekleşiyor. Tabi bunun yanında beldelerimizde de çok önemli projelerimiz var. Biliyorsunuz yüzme projesi, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bununla birlikte il ve ilçelerimizde inşa ettiğimiz havuz projelerimiz, Hakkari ve ilçelerinin dört bir köşesinde teker teker yapılıyor ve inşallah önümüzdeki süreçte bu projemizi Hakkari'de en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız. Bunun yanında tabiki semt sahalarımız, pek çok branşıyla en güzel şekilde ortaya çıkacak. Özellikle yatırımlarımız ve yatırımlar sonucunda da spor ruhunun şehrimizde, ilçelerimizde çok güçlü bir potansiyelinin de olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda hem tabana yayılmış bir spor anlayışıyla hem de yarınların yıldızlarını yetiştirecek bir Hakkari ile dünyaya terörden, kandan beslenenlere de aynı şekilde bir mesajın da buradan verileceğine inanıyoruz. Bizim bu manada sporun ruhunu, sporun gücünü ortaya çıkarma noktasındaki hizmetlerimiz devam edecek. Özellikle kayak, kış sporları noktasındaki potansiyel bu manada yine Hakkari'de çalışmakta olduğumuz kayak projesi, eğitim merkezi, otel projesi de hızlı bir şekilde işletiliyor. Amacımız, sporun ruhu doğrultusunda da kardeşlik ve sevgi iklimini daha güzel yerlere taşımak. Bu anlamda ben bugüne kadar emeklerinden dolayı tüm bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çok farklı bir iklim var Hakkari'de. Bu çok önemli bir sonuç. Bizlere yarınların aydınlık olacağını müjdeliyor. Bu vesileyle güvenlik güçlerimize ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah günün ilerleyen saatlerinde de yine Zap Suyu'nda gerçekleştireceğimiz rafting şampiyonasında da sizlerle beraber olacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, valilikteki açıklamasının ardından esnafı ziyaret etti. Kent merkezinde kendisini karşılayan çocuklara ve vatandaşlara kitap dağıtan Kasapoğlu, Hakkari Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Kent Park'ta Türkiye Rafting 2. Ayak Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı.

