Kömür yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

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Hakkari’de kömür yüklü tırın yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saatlerinden Hakkari’nin Doğanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kömür yüklü 07 GJU 36 plakalı Mercedes marka tır, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, 01 DMK 08 plakalı dorsesindeki kömür ise yola saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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