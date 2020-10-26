Bakan Kasapoğlu: "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere ‘geçit yok’ diyor” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kürtçe türküler seslendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari'nin kuzularını, Şemdinli'nin, Çukurca'nın, Yüksekova'nın, Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacaklarını belirterek, “Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok” dedi.

Hakkari Kent Parkı'nda düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. Ayak Şampiyonasının açılış programına katılan Bakan Kasapoğlu, Hakkari'nin artık kardeşliğin, sevginin ve birliğin mesajını verdiğini ifade etti. Bakan Kasap, "Hakkari; terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor. Zap Suyu artık daha coşkun akıyor. Terörden, kandan, gözyaşından arındırılmış Hakkari daha güçlü geleceğe hazırlanıyor. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz" dedi.

Yarınların çok güçlü sporcularının ve gençlerinin Hakkari'de yetişeceğini belirten Kasapoğlu, "Bizler elbirliğiyle de bu güzel tablonun daha güçlü olması için destek vereceğiz. Bu güzel şehir çok serin bir coğrafyaya, güçlü potansiyele sahip. Bugüne kadar bazı engeller çıktı. Hamdolsun o engelleri bugün aştık. İnşallah bundan sonra her alanda raftingi, satrancı futbolu, jimnastiği, atletizmiyle, kayağıyla inşallah güçlü sporcular buradan çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Hakkari'de de hizmet çıtasını yükseltmek için elbirliğiyle çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Hakkari ve ilçelerinde havuzlarımız bir bir yükselecek. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. Hakkari ve ilçelerindeki havuzlarımız bu anlamda en iyi hizmeti verecek. Gençlik merkezlerimizde sizleri yarınlara daha güçlü hazırlayacağız. Bilimde, sanatta ve her alanda güçlü gençlerimiz var. Bu tertemiz gençlerimizi inşallah yarınlara daha güçlü hazırlayacağız. Haluk Dursun Hocamızın tabiriyle Hakkari'nin kuzularını, Şemdinli'nin, Çukurca'nın, Yüksekova'nın, Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak adına buradayız. Milletten aldıkları kaynakları millete silah olarak doğrultanlara, gözyaşı olarak, kan olarak bedel ödetenlere inat bundan sonra hiçbir kuzumuzu çakallara kaptırmama adına bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve çok daha güçlü bir şekilde bu mesajı haykıracağız."

Şanlı bayrağı sadece Türkiye'de değil dünyanın her bir yanında gururla dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceklerini belirten Kasapoğlu, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında kötülerle mücadele ediyoruz. Zulme karşı duruşumuza, mazlumların yanında oluşumuza kast ediyorlar. Ama hiçbir şekilde zulme karşı duruşumuza, dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumların yer alışımıza bugüne kadar mani olamadılar, bundan sonra da olamayacaklar. Bu aziz millet 18 yıl boyunca hak davanın yanında dimdik ve güçlü bir şekilde durdu. İnanıyoruz bundan sonra da daha güçlü bir şekilde duracak. Milletimizin aydınlık yarınlara olan o güçlü yürüyüşü daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bizim mesajımız barış, sevgi mesajı, bizim mesajımız şefkatin, merhametin mesajı. O yüzden bugün buradayız. Spor bu mesajları ortaya koymanın en güçlü unsurlarından biri. Zap Suyu'nda rafting şampiyonası ilk kez düzenleniyor. Emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Hakkari'de yapacağımız desteklerle kış sporlarında, doğa sporlarında önemli bir merkez haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, yapılacak yatırımlarla Hakkari'yi kış turizminin destinasyon merkezlerinden biri haline getireceklerini dile getirerek; “Hakkari'nin balını, ters lalesini, suyunu daha çok konuşacağız. Balımıza zehir katmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeş olarak, bir olarak, beraber olarak inşallah yarınlara yürüyeceğiz. Hakkari'nin çok yakın geleceğinde birer birer yükselen tesislerimiz ve takımlarımızla her alanda spor potansiyelimiz var. İnanıyoruz ki terörün kör karanlığının dibe vurduğu bugünleri, bu fırsatları, bu sunulmuş imkanları elbirliğiyle daha yukarılara taşıyacağız. Bizlere çok büyük görevler düşüyor. Çok çalışmamız lazım. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize mani olmak isteyenlere fırsat vermememiz lazım. Balımıza zehir katmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Bu toprağın o güzel çiçeklerini kurutmasın" diye konuştu.

Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun bir gösteri yaptığı programda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Hakkari Evinde düzenlenen Hakkari Gençlik Buluşmasına katılarak gençlerin sorularını cevaplandırdı.

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