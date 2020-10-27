Zap Suyu'nda Türkiye Rafting Şampiyonası heyecanı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)TÜRKİYE'nin en iyi rafting parkurları arasında yer alan Zap Vadisi´ndeki Zap Suyu'nda, Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmaları başladı. Dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği ve Türkiye genelinden 350 sporcu ile 35 takımın katıldığı şampiyonada, takımlar dereceye girmek için mücadele verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve Rafting Federasyonu organizasyonuyla Türkiye Rafting 2´nci Ayak Şampiyonası, yıllarca terörle anılan Zap Vadisi´nde yapıldı. 'Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın' sloganıyla Zap Suyu'nda ilk kez düzenlenen şampiyonanın startı, dün kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından verildi. 12 ilden 35 takım ve 350 sporcu ile birlikte yaklaşık 500 kişinin katıldığı şampiyonada, sporcular derece almak için büyük mücadele verdi. Zap Suyu'nda 30 Ekim tarihine kadar Açık Yaş Kadın, Açık Yaş Erkek ve Karma kategorilerinde nehir inişi, slalom ve RX disiplinlerinde kıyasıya bir yarışma sergilenecek.

`ZAP, ADRENALİN DOLU BİR YER´

Türkiye Rafting Federasyonu Milli Takımlar Baş Antrenörü ve Yarışma Direktörü Savaş İzmirli, birçok ilden sporcunun başarılı olabilmek için ter döktüğünü söyledi. İzmirli, "Biz 500 kişiye yakın bir ekiple buradayız. Güzel bir organizasyon oluyor, her şey yolunda. Buraya gelmek sporcularımız için büyük bir heyecan. Zap, adrenalin dolu bir yer. İnşallah turizme büyük katkısı olur. Sporun ruhunda kardeşlik var. Burada birçok ilden sporcu var. Batı illerinden buraya gelenler, güzel dostluklar kurdu. Bu etkinliğin aynısını batı illerinde de gerçekleşmeyi planlıyoruz' dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-10-27 13:07:42



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