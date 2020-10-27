Zap Suyu'nda Türkiye Rafting Şampiyonası heyecanı (2)

VALİ DE RAFTİNG YAPTI
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleri ile Zap Suyu'nda gerçekleştirilen Türkiye Rafting Şampiyonası 2'nci Ayak Yarışmaları'nı izledi. Yarışmanın mola kısmında Vali Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve sporcularla botlara binerek, Zap Suyu'nda rafting yaptı. Yaklaşık 1 saat Zap'ta kürek çeken Akbıyık'ın bulunduğu bot, birinci geldi.
'ZAP, ULUSLARARASI YARIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'
Vali Akbıyık, Hakkari´de şampiyonanın devam ettiğini belirterek, "Biz de bir takım olarak katıldık, tabi ki birinci geldik. Zap, doğal parkur; önümüzdeki yıl uluslararası etkinliklerde programlarını da burada yapacağız. İnşallah Hakkari, turizmde de hak ettiği yere gelecek. Hakkari´de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" dedi. Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-10-27 16:12:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.