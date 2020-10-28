Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “27 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde yapılan Yıldırım2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında 4 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İcra edilen yakın hava desteği neticesinde 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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