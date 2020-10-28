'Çukurca inciri' satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde köylüler, yetiştirdikleri incirleri yol kenarında ve kent merkezinde satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Taş evleri, susamdan yapılan tahini, narı ve üzümü ile ünlü Çukurca'da yetişen incir de çiftçiler için önemli bir yere sahip. Hakkari kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 15 bin nüfuslu Çukurca'nın, Narlı köyünde yetiştirilen ve bu aylarda hasadı yapılan incir de, köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluyor. İncirin bir kısmını kurutup, kışlık yiyecek olarak saklayan Narlı köyü sakinleri, bir kısmını da yol kenarlarında ve Hakkari kent merkezinde satarak para kazanıyor.

Bir kova inciri yaklaşık 20 liradan sattıklarını belirten çiftçiler, fiyattan memnun olduklarını söylüyor. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-10-28 11:11:57



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