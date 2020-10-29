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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi

DHA

Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA)TÜRKİYE'nin en iyi rafting parkurları arasında yer alan Zap Vadisi´ndeki Zap Suyu'nda düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmaları sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği ve Türkiye genelinden 350 sporcu ile 35 takımın katıldığı şampiyonada, Açık Yaş Erkek kategorisinde Antalya Manavgat Spor Kulübü, Açık Yaş Kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü, Karma (mix) kategoride Antalya Manavgat Spor Kulübü B takımı birinci oldu. U19 erkekler kategorisinde Van Çatak Belediyesi Spor Kulübü, U19 Kadınlar kategorisinde ise Tunceli Yurdum Spor Kulübü birincilik elde etti.
'CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA ÇOK FARKLI BİR HAKKARİ GÖRECEĞİZ'
Milli takım sporcularının gösteri yarışlarının ardından düzenlenen kapanış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, desteklerinden dolayı İçişleri ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Türkiye Rafting Federasyonu, sporcu ve antrenörlere teşekkür etti. Kentin her alanda değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Akbıyık, "2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında çok farklı bir Hakkari göreceğiz. Altyapıdan üstyapıya, eğitimden spora her alanda büyük bir değişim var" dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
'MUTLUYUZ, GURURLUYUZ'
3 gün boyunca 20 madalya, 4 kupa, 2 şampiyonluk kazandıklarını belirten Antalya Manavgat Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Ali Akbulut, Hakkari'ye ilk defa geldiklerini ve Zap Vadisi'nin çok güzel olduğunu belirterek, "Hakkari halkının çok misafirperver olduğunu gördük. Buranın muhteşem bir doğası var, özellikle dağları, yöresel ürünleri çok güzel. Biz 3 gün boyunca güzel bir yarış çıkardık. 20 madalya, 4 kupa, 2 şampiyonluk ile birlikte renk kattığımızı düşünerek, buradan ayrılıyoruz. Türkiye şampiyonuyuz, mutluyuz, gururluyuz, bize destek veren herkese de teşekkür ediyoruz"
DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-10-29 18:12:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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