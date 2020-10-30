Hakkari’deki istinat davarları resimlerle süslendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’deki istinat davarları resimlerle süslendi

İHA

Hakkari’deki istinat davarları resimlerle süslendi

Hakkari Belediyesi, Konak Caddesi’ndeki istinat duvarına yaptırdığı resimlerle kent merkezine ayrı bir renk kattı.
Çevreyi güzelleştirme çalışmaları kapsamında Hakkari Belediyesi daha önce Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi’ndeki istinat duvarına ters lale resimleri çizdirerek vatandaşlardan tam not almıştı. Konak Caddesi’ni de boydan boya kaplayan istinat duvarına manzara resimleri yapılması büyük ilgi gördü. Duvar önünden geçen vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektirmenin mutluluğunu yaşadı.
Kötü görünüm arz eden istinat duvarlarının manzara resimleri ile süslenmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de istinat duvarına çizilen resimleri yakından incelediler. Vali Akbıyık, istinat davarlarını yörenin doğal güzellikleri ile süslemeye devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ABD ve Almanya’nın maske siparişleri Yüksekova’da karşılanıyor
YEREL HABERLER ABD ve Almanya’nın maske siparişleri Yüksekova’da ...
Hakkari’de düzenlenen “Türkiye Rafting Şampiyonası” sona erdi
YEREL HABERLER Hakkari’de düzenlenen “Türkiye Rafting Şampiyonası” ...
Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ...
Hakkari’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Hakkari’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli ...
Vali Akbıyık'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu heyeti Hakkari’de
YEREL HABERLER Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu heyeti Hakkari’de
'Çukurca inciri' satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER 'Çukurca inciri' satarak aile bütçesine katkı ...
Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yüksekova’da sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Yüksekova’da sonbahar güzelliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X